Eit møte i Bergen for tretti år sidan vart starten på ein livslang suksess (abo)

Som 14-åring starta Bjørn Jonny Wågenes som løpegut for samvirkelaget i Ytre Arna. No feirar han og sonen Aleksander 30-årsjubileum for Rema 1000 Frekhaug.

– For oss har det vore ei fantastisk reise gjennom tretti år. Rema har vorte ein livsstil, og vi føler oss som del av ein stor familie, seier Bjørn Johnny.

Den 10. oktober var det tretti år sidan han for første opna dørene på sin eigen daglegvarebutikk på Frekhaug.