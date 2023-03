Viggo ny rektor på Manger folkehøgskule

Den erfarne rektoren Viggo Bjørge, vendar «heim» til kjente tonar, når han no tar over stafettpinnen som rektor ved Manger folkehøgskule.

– Skulen har alltid stått meg nær. Den har vore viktig for heile brassmiljøet, og for at brassband har blitt så stort som det er i Nordhordland