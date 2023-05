Arvid jobbar i eit typisk «manneyrke». No er dei like mange kvinner. – Noko me har arbeidd med i årevis

Denne drosjesentralen har arbeidd lenge for å få like mange kvinner og menn med drosjeløyve, og for å få eit godt arbeidsmiljø.

Førebels kan det sjå ut til at dei har lukkast med det, for fram til no har det nemleg resultert i seks bryllaup i selskapet.