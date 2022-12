Desse vil bli ny eigedomssjef i Alver kommune

Kommunen er på jakt etter ny tenesteleiar for eigedom.

– No er ansvaret som ligg hos eigedomssjefen fordelt på fleire andre personar. Me ønsker difor å få ein ny eigedomssjef på plass så raskt som mogleg, seier kommunalsjef for teknisk forvaltning og drift i Alver kommune, Anny Bastesen.