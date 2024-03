Det var godt med folk allereie før folkemøtet, og fleire kom sigande inn. Foto: Henrik Hauken

Naturvernforbundet i Nordhordland inviterte, saman med biblioteket, torsdag til folkemøte om kraftlinjer i Nordhordland. – Vi såg at det var 200 på Rossland sist, så no håpar vi at vi får minst 300 her, seier leiar Jan Nordø før arrangementet. Og det blei etter kvart smekkfullt i Knarren.

Jan Nordø, leiar i Naturvernforbundet Nordhordland. Foto: Henrik Hauken

– Vi skal forsøke å endre traseen, først og fremst, og stoppe den tredje forsyningslinja gjennom Alver og Østerøy, sa Nordø. Statnett og BKK starta det heile med å fortelje om prosjektet.

Klokka 19:15 er det paneldebatt.

