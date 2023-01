No set Equinor «punktum» for terrorangrepet i In Amenas Måndag er det ti år sidan 32 tungt væpna islamistar gjekk til angrep på Equinor sitt gassanlegg i Algerie.

Under angrepet blei to frå Austrheim drepne, og ein frå Gulen skadd. To frå Lindås kom fysisk uskadde frå åtaket.