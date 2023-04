Han blei kalla stygge ting som liten, og fekk beskjed om at han ikkje høyrde heime her. No held Daniel foredrag om inkludering.

Han har blitt utsett for rasisme, no kjempar han for inkludering i idretten.

Religion, hudfarge eller legning skal ikkje avgjere kva slags mogelegheiter du har i samfunnet, var bodskapen Daniel Getaneh Hatland hadde, då han snakka til ungdom, foreldre og trenarar i NBK på Knarvik vidaregåande skule torsdag.