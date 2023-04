MC-ramnane er ute og rullar igjen

Det har vore ein røff vinter, men Nordhordland MC-ravn gler seg over at våren endeleg er her.

Vel å merke var det sludd og regn i lufta berre eit par timar før russedåpen i Knarvik, kor Nordhordland MC-ravn skulle vere med. Men då moroa starta sola å skine.