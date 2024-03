Ved midnatt natt til søndag 1. desember 2019 starta innkrevjinga av bompengane til Nordhordlandspakken.

Men i Isdalstø er det framleis mogeleg å snika seg unna bompengar om ein køyrer om Hordasmia og ut på Fv57 i Isdalstø – og politiet ikkje står på lur.

Dette har ført til ei rekkje bøter, klager og reaksjonar.

Mange lurer på kvifor kommunen ikkje stengjer heile avkøyrsla. Andre lurer på om det er slik at ein har lov å køyra ut om ein har ærend på kaien.

Strilen har difor spurt kommunen om det mange lurer på; om dei har vurdert å stengja heile avkøyringa, innføra einvegskøyring, setja opp «full stopp»-skilt eller gjera andre tiltak.

Staten tener i alle fall gode pengar på at folk snik seg, for gebyret for å lura seg unna bompengane er 8.200 kroner. Foto: Strilen, arkiv

Landa på skilting

– Det har tidlegare vore vurdert endringar her, og i den prosessen har underskilta som tydeleggjer forbodet for gjennomkøyring vorte oppdaterte. Me ser likevel at kommunen kan gjere ei ny vurdering i saka, sidan gjennomkøyring framleis er eit problem, seier avdelingsleiar forvaltning veg, samferdsel og VA i Alver kommune, Torkjell Holm Brenna.

Han forklarer at då den nye traseen på fylkesveg 565 vart etablert, var tanken at det ikkje skulle vera gjennomkøyring gjennom «gamlevegen» ned Isdalstøbakken.

No står forbodsskilta like nedom avkøyrsla til Kubbaleitet. Og teksten skulle verta klar. Likevel er det mange som prøver seg. Foto: Gunn Berit Wiik

Vurderte fysisk stenging

– Fysisk stenging av vegen var eitt av alternativa som den gongen vart vurdert. Men det var faktorar som mogeleg omkøyringsveg dersom fv. 565 blir stengt og allmenn interesse i Isdalstø kai, som gjorde at ein ikkje landa på fysisk stenging, forklarer han.

Sjølv om vegen ikkje er stengt fysisk, er han i dag stengt av offentlege trafikkskilt der gjennomkøyring er forbode.

– Det er difor politiet som vurderer kvar enkelt situasjon om bilisten bryt forbodet eller ikkje, seier Brenna.