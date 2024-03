– Utan brann- og redningstenesta i kommunen er det ingen kommune, seier Christian Fredrik Fotland under sitt første besøk hos Nordhordland brann og redning på Ikenberget.

Kommunedirektøren i Alver understrekar betydninga av eit velfungerande brannvesen som ein tryggleik for samfunnet.

Foto: Martin Hjellestad

– Eg tek av meg hatten for dykk. Det er fantastisk å sjå at ting fungerer, og det gir meg ein enorm tryggleik. Det var ikkje berre brannen som førte meg hit i dag, men den utløyste ønsket mitt om å helse på dykk alle saman, seier Fotland.

– Enten det er snakk om store eller små hendingar, så har du ein flott gjeng rundt deg Christian, skyt innsatsleiar Ståle Hauge inn.

Ordførar Sara Hamre Sekkingstad hadde også nokon ord å seie til brannmannskapa.

– Vanlegvis er det vi som får servert kake, men i dag tok vi med kake til dykk. Den førebyggjande og aktive innsatsen de gjer er uvurderleg, seier Sara.

Foto: Martin Hjellestad

Det var fredag kveld det tok det til å brenne i eit bustadhus i Klubben, like ved Knarvik kai. Fem personar kom seg ut av huset.

– Vi vil alltid berge så mykje som mogeleg, men når vinden var så kraftig, måtte vi prioritere å hindre at brannen spreidde seg frå det huset som til slutt brann ned, fortel brannsjef Karl Johannes Romarheim til Strilen og legg til:

Brannsjef Karl Johannes Romarheim. Foto: Martin Hjellestad

– Det er forferdeleg trist for dei som har mista sitt livsverk, men i etterkant ser vi at risikoen for at situasjonen kunne blitt verre, var stor, seier Romarheim.

Brannsjefen avslutta med å ønske kommunalsjef for samfunnsutvikling, Hogne Haugsdal, lykke til vidare med ny jobb.

Hogne Haugsdal innstilt blir ny kommunedirektør i Austevoll kommune. Foto: Martin Hjellestad

– Nordhordland brann og redning er bygd med han. Saman er vi gode.

Allereie måndag var NH brann og redning ute på nytt brannoppdrag, denne gongen i Austrheim. Ein garasje blei tatt av flammane, men brannmannskapa var med å sikre at eit hus ikkje rauk med.