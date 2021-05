Politiet ville ha mannen dømt – retten var ikkje i tvil om at han skulle frifinnast

I august i fjor etterforska politiet fleire lovbrot på Lindås. Foto: Kjell Arne Steinsvik (arkivfoto)

Politiet meinte dei hadde tatt rett mann, men det klarte dei ikkje bevise då saka var oppe i retten.

Retten vurderte det til at det var for mykje som var usikkert, og at det var tvil kring fleire av bevisa i saka.

Derfor blei ein mann i 30-åra frå Nordhordland frifunnen for fleire tilfelle av tjuveri og skadeverk i Lindås-bygda i fjor haust.