Atle Bondevik angrar ikkje på at han har vore bonde, men han meiner landbrukspolitikken må leggjast kraftig om viss landbruket i Noreg skal ha ei framtid.

Atle Bondevik har følgt norsk landbruk i over 50 år. Han er ikkje særleg optimistisk når det gjeld framtida.

– Me har sprunge etter ei gulrot heile tida, men aldri fått ro på oss, seier han og held fram:

– Eg trur den vanskelege økonomien har vore eit stor psykisk belastning for mange bønder, men utan at ein har villa vedgå det for andre.