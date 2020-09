NGIR-bil totalskadd etter brann (abo)

Midt under tømmerunden i Solund tok NGIR-bilen fyr.

Det var klokka 14.16 tysdag at sjåføren oppdaga at det kom røyk frå komprimatoren, kor avfallet blir samla. Brannvesenet blei tilkalla, medan sjåføren prøvde å tømme ut avfallet, slik at bilen skulle gå nokolunde fri frå brannen. Det gjekk ikkje, og sjåføren valde klokeleg å komme seg unna medan flammane tok meir og meir over.

– Det viktigaste for oss i NGIR er at det gjekk bra med vår sjåfør. Vi er glade for at han kom fysisk uskadd frå hendinga, og er stolte over at han takla situasjonen på ein eksepsjonell måte. Sjåføren er attende på jobb i dag, og vert teken hand om, skriv NGIR i ei pressemelding onsdag.