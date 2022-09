No har Nordhordland fått advokatkontor igjen. Og dei har skyhøge ambisjonar

Advokatfirmaet Kyrre har tatt over Høgseth sine gamle klientar, og etablerer seg no i Nordhordland.

– Regionen er som ein norsk, mellomstor by. Då er det for ille at det ikkje var ein advokat her.