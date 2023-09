Byrknes (KrF) vert varaordførar på heiltid

– Det har vore sagt at Alver er for administrasjonsstyrt. Difor styrker vi no den politiske leiinga, sier KrF sin forhandlingsleiar, Pål Kårbø.

– Det kan vere lurt, når vi no går inn i ei periode med fersk ordførar og fersk kommunedirektør.