Brannvernet vert nedringt om «oljesøl»

Tysdag morgon fekk Medaas og kollegaene melding om eit stort oljeflak på Osterfjorden.

Sidan har mange tatt kontakt med brannvesenet for å melde frå.

– Det er bra at folk melder frå til oss når dei observerer slike ting, men akkurat denne hendinga treng me ikkje fleire meldingar om no.