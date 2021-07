Ingrid er ny kommunepsykolog i heimkommunen

Ingrid Hjertås er nyutdanna psykolog, og har no tatt til i stillinga som kommunepsykolog i heimkommunen. Foto: Monica Skjelanger Reknes

Ingrid Hjertås (25 år) har budd vekke på grunn av studiar i mange år.

Monica Skjelanger Reknes

No kjem ho heim som kommunepsykolog, og skal arbeide i heimkommunen Austrheim.

Ingrid Hjertås er fødd og oppvaksen på Austrheim, men flytta til Trondheim for seks år sidan for å utdanne seg til psykolog. No er ho attende i heimbygda som.....