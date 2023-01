Eigedomsmarknaden: – Det vert nok mindre å velje i, men også færre konkurrentar

Totalt vart det selt rundt 430 eigedomar på den opne marknaden i Nordhordland i fjor.

– Me vil nok sjå ein generell prisnedgang både nasjonalt og lokalt. Me som jobbar her i Nordhordland meiner likevel at marknaden i vår region er robust og ikkje vil oppleve dei største prisendringane, seier Hans Petter Midbrød i Eiendomsmegler Vest.

Ørjan Tredal hos Privatmegleren Nordhordland meiner 2022 vart eit godt år i eigedomsmarknaden, trass cirka 16 prosent nedgang i talet på selde bustader i den opne marknaden.