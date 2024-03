Seks av tretten produksjonsområde for fiskeoppdrett langs norskekysten får grønt lys av staten og kan auke produksjonen. I to område må produksjonen reduserast.

Dei to raude områda er Karmøy-Sotra og Nordhordland-Stad. Det raude lyset for desse områda blir vidareført frå førre fargekart. Raudt lys inneber at produksjonen må reduserast med 6 prosent, ifølgje regjeringa.

Dei resterande fem produksjonsområda får gult lys. To av produksjonsområda som var grøne i 2022, har vorte gule i år. Gult lys inneber at produksjonen verken kan vekse eller må minke. Desse områda er Ryfylke og frå Stad til Bodø.

– Vi held fram med å leggje til rette for vekst i områda der lakseluspåverknaden på villaks er akseptabel. Det inneber også at produksjonskapasiteten blir halden uendra i fleire område, og at vi reduserer produksjonskapasiteten i område med uakseptabel påverknad, seier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) i ei pressemelding.