To lokale skular kjempa i finalen

Dei byrja som seks av førti elevar i Klassequizen i Hordaland.

No er dei seks av tolv tiandeklassingar som kjempar om å kome vidare til Oslo. Dei må også kjempe mot kvarandre. På to skular sat spente tilsette og medelevar og venta. Ein av skulane har sendt med ein stor heiagjeng. To lag stakk av med sigeren og kan sjå fram til finale i Oslo.