Vegvesenet anka saka om Shell-stasjonen til høgsterett

Statens vegvesen meiner rettsvurderinga i lagmannsretten er feil. Dermed kan det spøkja for ny Shell-stasjonen i Knarvik.

– Me synest dette er trist. Når to rettsinstansar har gitt oss medhald, trudde me at me var i mål, seier etableringssjef i ST1, Bård Audun Granerud.