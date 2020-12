Tiltakshavar er blitt pålagd å rydda opp på Masfjorden-tomt

Etter at det vart gjennomført omfattande sprenging på ei tomt i Ervikneset på Sandnes for eit par år sidan, vert tiltakshavar no pålagd å rydda opp.

Ervikneset på Sandnes ligg midt i bildet. Strilen gjer merksam på at dette bildet er nokre år gammalt. Foto: Nordhordlandskart

Livar Aksnes