Den første sesongen gjekk over all forventning. No satsar dei igjen

– Om vi skal utvikle bygda, så har me i grunnen ikkje noko val.

Det meiner Daniel Olai Kvernøy.

– I fjor hadde me utfordringar knytt til korona, med restriksjonar knytt til servering og maksgrense på publikumarar på konsertar, seier han.

Kvernøy ser likevel at konkurransen om turistane kan bli skarpare med ein sommar utan korona.

– No er det kanskje fleire nordmenn som dreg utanlands, men samstundes er det rom for at utanlandske turistar kan kome til oss, seier han.