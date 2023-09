Linda vert ny ordførar i Modalen

Linda Neset vert ny ordførar i Modalen kommune. Etter at alle stemmene vart telt opp, og etter ein tett og dramatisk innspurt, var det altså Solrenningslista som får ordføraren.

Kopier lenke

Kopier lenke

I førre lokalval var det Samlingslista som fekk fleirtalet, og ordførar Kjetil Eikefet tok over ordførarkjeda etter Tom Kristian Thorsen frå Solrenningslista.

No overtar Solrenningslista på ny ordførarvervet, og varaordføraren vert frå Samlingslista.

Det heile stod mellom Linda Neset (Solrenningslista) og Kristin Nåmdal (Samlingslista).

Høgdramatisk

Det heile vart avgjort under ei dramatisk valoppteljing i Modalen tysdag ettermiddag.

Rådmann Jo Tømmerbakke tok seg tid til å greie ut. Sjå også videoen over.

– Grunnen til at me har brukt litt tid på å skrolle opp og ned no, er fordi vi er i den spesielle situasjonen at eitt parti har fått éi stemme meir enn det andre partiet, sa Tømmerbakke og la til:

– Men, på grunn av talet på slengarar slengarar«En slenger er en uformell betegnelse på en personstemme gitt til en kandidat fra et annet parti enn det man stemmer på» – Store Norske Leksikon det andre partiet har fått, så er det partiet som har ei stemme mindre enn det andre, som får flest mandat i kommunestyret, med sju representantar. Det vil seie at Samlingslista har fått éi stemme meir enn Solrenningslista, men Solrenningslista får eitt mandat meir i kommunestyre enn Samlingslista.

Samlingslista fekk altså ei stemme meir enn Solrenningslista – men fordi Solrenningslista hadde fått fleire slengarar, fekk altså Solrenningslista fleire mandat.

– Så mykje tettare enn dette går det ikkje an å få det, avslutta Tømmerbakke.

Oppramsinga til Tømmerbakke vart møtt med både humring, nervøse smil og «hæ!?».

Linda Neset kunne glise etter å ha fått beskjed om at ho blir ny ordførar i Modalen.

Linda blir ordførar

Dermed er Solrenningslista si Linda Neset som blir ordførar. Utfordraren Kristin Nåmdal frå Samlingslista blir varaordførar.

Linda Neset arbeider ved Havforskningsinstituttet og har vakse opp i Modalen. Ho er dotter til Hans Jørgen Neset som starta Uni Micro, som er hjørnesteinsbedrifta i Modalen.

No vert ho den første kvinnelege ordføraren i Modalen på nær 30 år, og kjempa om vervet mot venninne og nabo Nåmdal, som vert varaordførar.

– Det som er så fint med politikken her er at me har eit så godt utgangspunkt. Det er ei lita bygd og det å kome fram til gode løysingar i lag er alfa omega for oss og heilskapen her. Store usemjer kan nok finnast, men målet må vere å jobbe saman for felles gode og gode framtidsløysingar, sa Neset då me møtte dei to ordførarane før valet.

Det var eit veldig tett resultat, men etter kontrollteljing viser det seg at Solrenningslista vann med 50,99 prosent av stemmene.