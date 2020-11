– Uheldig at elevar av og til blir brikker i økonomiske kabalar

Både forstår og er skuffa over Alver

Kommunalsjef for oppvekst og kultur i Austrheim, Bjørnar Fjellhaug, synest det er trist at Austrheim ikkje får behalda Åsheim-elevane. Foto: Kjell Arne Steinsvik/privat

Kommunalsjefen for oppvekst og kultur i Austrheim forstår at Alver må spara pengar. Men han håpte i det lengste at politikarane i denne saka skulle prioritera borna sitt beste.