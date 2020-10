Gjekk nesten tom for gin første månaden (abo)

Dei trudde 6000 flasker skulle halda ut året, men der tok dei feil.

– Ja, skal det fortsetja i dette tempoet, må eg nok oftare til Fedje, seier Feddie Distillery sin sjølvlærte gindestillatør Therese Storebø Østervold.

Stolt som ei høne over den uventa suksessen, fortel ho at det på under ein månad flaug ut 5.200 flasker frå destilleriet til distributørane.