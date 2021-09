Kyrkja i Alver ber om meir pengar: – Me beveger oss på ein knivsegg

– Dei tilsette spring fort, og me føler på ingen måte at me flottar oss, seier kyrkjeverje John Fredrik Wallace.

Rådmannen har ikkje langt inn pengar til vedlikehald neste år. Kyrkja i Alver håpar at politikarane vil endra på det.