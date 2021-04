Rune Olav Vetås meiner prisauken er urimeleg stor

– Her virkar det som om samordninga har teke utgangpunkt i kommunen med den høgeste avgifta, som deretter har vorte plussa godt på. For 2021 er festeavgifta heva endå meir, til kr 600 for kvar gravplass, seier Rune Olav Vetås.

I Radøy sokn har festeavgifta auka ein god del etter kommunesamanslåinga. Bildet viser Sæbø kyrkje med gravplass. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Han reagerer kraftig på festeavgifta på graver i Alver.