Koronatiltaka blir stramma inn – regjeringa ber folk bli heime

Om ingen går på fest og alle held seg heime ei stund framover, så kan vi alle snart få feire jul igjen. Kanskje.

– No må det vere slutt på festane for ein periode, sa Erna Solberg torsdag. Foto: Ørn E. Borgen

NPK-NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Les også Feed: Siste nytt om koronaviruset

Statsminister Erna Solberg (H) understreka alvoret då ho torsdag frå Stortingets talarstol gjorde greie for at smittesituasjonen er alvorleg og at det er behov for strenge tiltak. Dei grip rett inn i kvardagen til folk – òg dei unge.

– No må det vere slutt på festane for ein periode, seier Solberg.

Folk bør halde seg mest mogleg heime og møte færrast mogleg, understrekar ho. Unngå unødvendige reiser innanlands. Det er lov å reise på hytta, men handle gjerne maten i butikken før du dreg frå heimkommunen, lyd rådet frå regjeringa.

Strengare for utlendingar

Utlendingar må vise fram negativ koronatest når dei vil komme inn i landet, elles kan dei bli vist bort. Og dersom bestemor skal komme på besøk no, må ho bu på karantenehotell i ti dagar. Det same gjeld alle andre turistar og tilreisande som verken har eige tilhald eller arbeids- eller oppdragsgivar i Noreg.

I Bergen, Oslo og andre kommunar med stor smitterisiko er det endå strengare tiltak. Storfylket Viken innfører måndag heimeskule for dei fleste elevar på vidaregåande skule.

– Eg trur alle ønske ein annan situasjon før jul, slik at vi kan feire ei mest mogleg normal jul. Men det viktigaste no er at vi gjer dette saman, for å unngå at sjukehusa våre er overoppfylte i jula og at mange er redde for å miste sine næraste fordi dei ligg alvorleg sjuke i jula, sa helseminister Bent Høie (H) på ein pressekonferanse.

Solberg minte i forklaringa si om at vi vaknar til stadig nye smitterekordar. Helsestyresmaktene reknar med at berre 40 prosent av smittetilfella blir oppdaga. Resten av dei smitta går i så fall rundt og kan spreie smitten vidare.

– Eg trur alle ønske ein annan situasjon før jul, slik at vi kan feire ei mest mogleg normal jul, sa helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen torsdag. Foto: Ørn E. Borgen

Forankring?

Det var Arbeidarpartiet som hadde kravd at statsministeren måtte komme til Stortinget og gjere greie for smitteverntiltaka. Men regjeringa vedtek dei framleis utan å involvere Stortinget. Det meiner SVs Audun Lysbakken gjerne kunne vore annleis, og viser til at inngripande tiltak blir vedteke av nasjonalforsamlingar i andre land.

– Vi meiner det hadde vore klokt med ei breiare forankring, seier han.

Opposisjonen sluttar opp om skildringa til regjeringa av situasjonen som alvorleg, og det blir stilt få spørsmål ved at smitteverntiltaka blir endå meir stramma inn. Men både Framstegspartiet, Senterpartiet og Ap meiner at det bør innførast obligatorisk testing av folk som kjem frå raude land til Noreg. Det vil ikkje regjeringa.