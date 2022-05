Som 11-åring kosta Øyvind golvet i fabrikken. No er han stolt sjef for 80 tilsette

Fabrikken på Frekhaug har 80 tilsette og 9 robotar. Kvar dag produserer dei mellom 200 og 220 vindauge.

– Me har faktisk gått motsett veg og flytta produksjonen heim, seier Øyvind, som vaks opp med bedrifta og no har blitt sjef for det heile.