Kapasiteten på kraftleidninga er ikkje god nok. No skal dei byggje ny trafostasjon

Kapasiteten på kraftledning som går frå Sogndal, via Modalen til Kollsnes skal oppgraderast frå 300 kV til 420 kV

Det er stort behov for høgare kapasitet på straumforsyninga til Kollsnes, og no har Statnett planane klare for kva som må gjerast.