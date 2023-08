– Eg kjem til å prioritere psykisk helse høgt

Både ordførarkandidat Ingrid Duesund Fjeldsbø (H) og kvinnepolitisk talsperson i Høgre, Sandra Bruflot, synest det var kjekt å høyre korleis både Psykisk Helse Alver og politikontakten jobba.

– Dette vil vi få meir og meir bruk for i tida som kjem. Eg er stolt over at vi har fått til dette i Alver.