Startar opp firma i tøff bransje: – Målet er å tilsette lokale folk

Siri Hindenes har starta opp Maskinoppdrag AS i Nordhordland næringsklynge. No håpar ho dei kan tilsette fleire gode lokale hovud.

I lokala til Færø bygg i Nordhordland næringspark, har eit nyoppstarta selskap så vidt kome seg inn dørene.

Maskinoppdrag AS skal ta føre seg alle former for grunnarbeid grunnarbeidGrunnarbeid er graving, planering og drenering – altså arbeidet som utføres for å legge grunnlaget for eit prosjekt. , og ønskjer fleire lokale hovud til jobben.

– Vi vil skape lokale arbeidsplassar. Vi veit det er mange flinke folk i Nordhordland, og ønskjer ha folk som føler eigarskap til verksemda, seier dagleg leiar Siri Hindenes.