I 2016 grunnla Kathrine selskapet. No sel ho aksjemajoriteten.

Alver-selskapet FeC har signert avtale om å selje majoriteten av aksjane til Larvik-selskapet iTec Holding.

Kathrine Molvik har selt majoriteten av aksjane i selskapet ho starta i 2016 til Larvik-baserte iTec. Selskapet vil framleis ha hovudkontoret i regionen, og både gründer Kathrine Molvik og tilsette i FeC vert med videre i selskapet. Foto: Privat

– Det å finne den rette samarbeidspartnaren for vidare vekst har vore viktig for meg. For FeC handlar dette også om korleis vi ønskjer å verte ein tydelegare aktør innan sveis og produksjon.