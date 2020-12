Stengt i tre månader: No er vegen endeleg opna

Etter å ha vore stengt i tre månader blei vegen endeleg opna på torsdag.

Vegen mellom Holme og Tveit blei opna torsdag. Foto: Anne-Lise Nordpoll (arkivfoto)

Stenginga blei gjort i samband med at vegen skulle bli utbetra for å bli meir trafikksikker. I tillegg har kommunen bygd nytt anlegg for vatn og avløp for dei som bur i området. No er arbeidet endeleg ferdig.