Sparka politibetjent: Angrande syndar slapp fengselsstraff

Då dei skulle pågripe, og sette handjern på ein mann i 20-åra, blei ein av politibetjentane angripen.

Den valdelege mannen har forklart at det var heilt ulikt hans person å gjere noko slikt og at han har vore veldig lei seg for det som skjedde.