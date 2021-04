På 75 minutt får 60 innbyggarar koronavaksinen

Parkeringsvakt. Spritansvarleg. Sitteplass-tilvisar. Vaksinatør. Det er mange viktige roller å fylle når ein skal vaksinere innbyggarane i kommunen.

– Mange seier; dette er nett som i gamle dagar då me var på dans her. Og eg sa; her er ikkje dans i dag!