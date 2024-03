Sissel Hindenes hadde nyleg gått av med pensjon som flyktningkonsulent då ho vart sjuk. Ho fekk kreft i levera.

– Eg fekk denne diagnosen i januar i fjor. Då fekk eg cellegift ganske raskt, og me var optimistiske. Dei sa dei truleg kunne operere vekk svulsten, seier Hindenes.

Men så kom nedturen. Kreften hadde spreidd seg. Ho fekk cellegift i ni månader, men cellegifta hadde ingen effekt. Kurane var tøffe, og den siste kuren vart ho svært dårleg av.

– Så fekk eg vere med i ein IMPRESS-studie. Det betyr at dei tar biopsi av levra og testar 500 gener for å leite etter endringar. Her oppdaga dei ein svært sjeldan krefttype, gallegangskreft.

Sissel vart informert om at det var éin medisin på marknaden for akkurat denne typen kreft.

– Kreftlegen min søkte om eg kunne få medisinen, men rett før jul ringde ho og var veldig lei seg. Beslutningsforumet for nye metodar sa nei.

Beslutningsforumet består av dei fire administrerande direktørane i dei regionale helseføretaka. Du kan lese meir om det under.

– Kvifor fekk du avslag?

– Me har ikkje fått noko skriftleg grunngjeving, men slik me oppfattar det er det at det er så sjeldan krefttype at medisinen ikkje er blitt testa godt nok ut i Noreg.

Sissel vil aldri bli frisk, men ho trur at medisinen kan gje ho meir tid og betre livskvalitet.

Beslutningsforum for nye metodar Vis mer ↓ Beslutningsforum for nye metodar vart etablert i 2013.

Avgjer kva metodar, mellom anna legemiddel og utstyr, som kan innførast til bruk i spesialisthelsetenesta.

Består av dei fire administrerande direktørane i dei regionale helseføretaka.

I tillegg deltek to observatørar frå brukarutvala. Kjelde: Aftenposten.

Sissel vil aldri bli frisk, men om medisinen fungerer, kan ho få leve lenger og få betre livskvalitet. Foto: Monica Skjelanger Reknes

Får han privat

Familien kontakta privat helseteneste, og her var det ingen problem å få medisinen. Medisinen er godkjent i EU og står i Felleskatalogen.

– Men då må eg betale for medisinen sjølv, og det kostar mykje. Eg har lånt det eg kan på huset, og familie har oppretta ein spleis til dette.

Sissel vert rørt, og tårene renn når ho fortel om alt ho har fått, noko frå menneske ho ikkje kjenner.

– Eg har fått 100.000 kroner direkte inn på kontoen, og meir enn 160.000 kroner inn via Spleis.

I skrivande stund er det 168 425 kroner på Spleis.

Prisen på medisinen er 130.000 kroner pr. kur, og Sissel må ha 3–4 kurar før ho kan sjå om medisinen har effekt.

Førebels har ho tatt ein kur, og kjenner seg langt betre no enn tidlegare. Men prøvane ho skal ta seinare, vil vise om medisinen har den ønska effekten.

Om ho hadde hatt helseforsikring eller budd i eit anna land, hadde ho fått medisinen gratis. No må ho betale alt sjølv. Foto: Monica Skjelanger Reknes

Sissel fortel at behandlingssjukehuset ikkje har noko meir å tilby. Det er denne medisinen som kan gje henne meir tid med barn og barnebarn.

– Frisk blir eg ikkje då dei ikkje kan operere, men ein kan jo leve sjølv om ein ikkje er frisk.

Ho fortel at det kjennest som om at enkeltmenneske ikkje har nok verdi til å prøve ein gong. Som om det er ein slags passiv dødshjelp.

Hadde Sissel budd i Danmark, eller andre stader i EU, hadde ho fått medisinen. Hadde ho hatt helseforsikring hadde ho også fått han.

– Det er uforståeleg at ikkje det offentlege i Noreg kan bruke medisinen, når privat helseteneste har nytta han i fire år, og EU nyttar han. Andre stader har dei gode erfaringar med at pasientane får betre livskvalitet, seier Bodil Giil.

Ho er sjukepleiar og søster til Sissel, og hjelper henne i prosessen.

Giil fortel at studiane viser at folk kan leve frå 18 månader til fem år lenger med medisinen.

– Det er fem år sidan dei byrja med medisinen. Og om fem år kan dei ha funne endå ein medisin som kan hjelpe.

I mellomtida må Sissel betale for medisinen sjølv. Førebels har ho pengar til fire rundar, som svarar til tre månader. Men då er det slutt.

– Eg har oppfatta det slik at eg må gå på denne medisinen fast. Men eg får ta det som det kjem.

På spørsmål frå Strilen viser Beslutningsforumet til vedtaket, som vart gjort knytt til spørsmål om medisinen.

I tilknyting til avgjersla skriv dei at medisinen ikkje vert innført mellom anna på grunn av avgrensa dokumentasjon frå leverandør og høg pris på legemiddel.

Rett før publisering av denne saka fekk Sissel eit tips om ein artikkel som omhandlar ein annan medisin som ho ønskjer meir kunnskap om, og som ho håper kan vere eit mogeleg alternativ.

Du kan lese heile avgjersla til Beslutningsforum her: