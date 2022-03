– Får me ein slik sommar me fekk i fjor, vert me nøgde

Dei fire brørne starta med å rydde ein liten plass i 2014. No må dei tilsette folk for å rekke over alt.

– Det var eit område som var overgrodd av urskog, og så kom det nokon med bubil og spurte om me ikkje skulle rydde og lage til ein plass for bubilar. Jau, sjølvsagt, sa me, så då var det berre å søkje og komme i gang med arbeidet, seier Oddbjørn Mjømen.