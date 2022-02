Dette svarer BKK og NVE

Meiner dei har oppfylt tilknytingsplikta, men tar sjølvkritikk på kommunikasjon.

Medan behovet for kraft berre aukar, får Einar Sofienlund kun produsere for halv kapasitet. For å få bygge kraftverk, sende han inn ein plan til godkjenning i 2019.