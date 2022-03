– Vi må ta tilbake kjøkenhagane!

Med litt kjærleik og grøne fingrar er det mange plantar og vekstar ein kan trylle fram. Strilen har besøkt eit lite hage-/plantekurs.

– Mange trur at ein ikkje kan dyrke på Vestlandet. Det er for lite sol, for mykje regn og det er sniglar over alt. Men det stemmer ikkje, seier Katinka Kilian.