400 millionar kroner til vedlikehald av fylkesvegane i Noreg

Så mange veg-kroner hamnar i Vestland fylke.

Fylkesveg 57 er forhåpentlegvis ein av vegane som vil vere aktuelle for oppgradering med pengar frå staten. Foto: Erlend Kristiansen (Arkivfoto)

Regjeringa har to øyremerka tilskotsordningar for fylkesvegar. No har dei fordelt 400 millionar.