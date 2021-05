Lanserer ny sommargin frå Fedje

Therese Storebø veit ikkje berre korleis ho lagar gin, men også korleis han bør drikkast. Foto: Feddie Distillery

Nyleg blei polhyllene tømde for Nine Sisters Ocean Gin då Feddie Ocean Distillery fekk gullmedalje for dei edle dråpane under London Spirits Competition. No lanserer dei ein ny sommargin.

– Han er heise god, om eg så skal seia det sjølv, seier Therese Storebø som også har laga denne ginen.