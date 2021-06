Mannen hadde maskinpistol på loftet og patroner på soverommet

Ein ettermiddag i april i fjor, fann politiet ein maskinpistol med tilhøyrande ammunisjon i ein bustad i Alver kommune.

Bakgrunnen for at politiet dukka opp i leilegheita mannen disponerte, var ei melding frå ei kvinne som varsla om at mannen hadde vist fram eit våpen.