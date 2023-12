Får ikkje same lønstillegg som dei andre i kommunen: – Det er ei skam!

Kommunen vil gje tilsette i pleie- og omsorg lønstillegg

Men ei av avdelingane får ikkje.

– Me syns dette er ei skam at kommunen kan gjere ein slik forskjell innan same sektor, og velje ut dei som jobbar med den mest sårbare gruppa som treng mest stabilitet og kontinuitet er uforståeleg!, seier dei tilsette.