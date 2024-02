Folkemøte om «Monstermaster» – Vil kjempe til siste slutt

Statnett har lagt fram ulike alternativ for trasé for «Monstermaster» i Alver til utgreiing.

No manar bygdefolk til felles kamp mot prosjektet i heile Nordhordland. – Me ønskjer ikkje at dei ulike traséane skal splitte regionen, seier Gaute Åsebø.