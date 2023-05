Hærverk på barnehagen: – Dette er ikkje greitt!

Dersom det ikkje blir slutt på hærverket i barnehagen, vurderer dei å stengja uteområdet for andre.

No oppmodar dei foreldra til å snakka med barna sine uansett kor uskuldige dei trur dei er. For dette er hærverk, og forstår ikkje ungane det no, vil dei berre fortsetja med det og tru det er greitt.