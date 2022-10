Tilsette i barnevernet vert hengt ut på nett: – Me føler oss makteslause

– Me får veldig mykje hets. Så mykje at det påverkar heile tenesta vår, seier leiaren for barnevernet i Alver.

Ho fortel at belastninga er så stor at fire tilsette har sagt opp direkte, og indirekte, som følgje av hets.