– Eg gler meg veldig. Ikkje berre til bestemte ting, men til alt, eigentleg, seier Jakobsen medan saga til ein handverkar durar i bakgrunnen.

Når Strilen møter henne i det kombinerte kafé- og butikklokalet i Amfi Knarvik, er det mange folk i sving med å gjera lokalet klart.

Jakobsen fekk leiarjobben rundt jul, og sidan har det vore full fart med opplæring.

– Sjølv om eg har leia ein butikk før, så er det stor forskjell, seier Jakobsen, som har bakgrunn som dagleg leiar i Sandnesbutikken.

Daglegvarebutikken på Sandnes i Masfjorden er ikkje i drift no, men Jakobsen kjem nok til å få bruk for mykje av det ho har lært om service der.

Startar med 8 tilsette

I Knarvik har ho tittelen butikkleiar, og skal frå starten ha med seg åtte tilsette.

Dei skal selja dagsferske bollar, brød og andre bakevarer, kaker og etter kvart også møtemat som kan bestillast via nettet.

– Bollar og brød vert steikte her i butikken, og så har me ein kafé-del med over 50 sitjeplassar, fortel Jakobsen.

Karianne Alsaker er forretningsutviklar i Baker Brun. Ho fortel at det er sju-åtte år sidan dei byrja å sjå seg om etter eit passande lokale i Knarvik. Foto: Anne-Lise Nordpoll

Har vore på utkikk lenge

Forretningsutviklar Karianne Alsaker i Baker Brun fortel at dei har vore på utkikk etter eit eigna lokale i Knarvik i sju–åtte år.

– Me har ikkje berre butikkar i Bergen, men også på Os, Kleppestø og andre stader rundt byen. Det har me gode erfaringar med, og det var difor me også var interesserte i å etablera oss her i Knarvik.

Baker Brun er spesielt kjent for skillingsbollane.

– Baker Brun vart etablert i Bergen i 1893, og det var grunnleggjaren som gjorde skillingsbollen populær her. Difor er skillingsbollen eit varemerke for oss, men me har også mykje anna godt. Me har eit utval som passar for alle aldrar, og me er opptekne av at kafeane våre skal vera gode møteplassar, avsluttar ho.

Baker Brun kjem vegg i vegg med Vinmonopolet i Knarvik, der Green garden cafe tidlegare heldt til.