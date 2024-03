Oppdatering kl. 16.19: Brannen er meldt sløkt. 10 personar er sendt til lokal legevakt for sjekk etter å ha blitt eksponert for røyk.

– Nedstenging av anlegget pågår framleis. Alt blir kopla ut og fakkelen blir køyrd for fullt. Dette fører til meir røyk og flammar, melde politiet klokka 14.45.

Det var då ikkje meldt om skadde personar. Alle på anlegget blei evakuert, forutan kritisk personell og nødetatar.

Nedstenging av anlegget

Det var klokka 13.01 Vest politidistrikt blei varsla om brann i ein trafo på Equinor sitt oljeraffineri på Mongstad.

– Det er mykje røyk i samband med hendinga, men det er ikkje synlege flammar. Det er sett i verk nedstenging av anlegget. Lokalt industrivern er i innsats på staden, melde politiet.

Brannmannskap knytt til stasjonane på Ikenberget, Lindås, Kaland og Mastrevik rykte også ut.

Alle nødetatar rykte ut på meldinga som kom ein gong etter klokka 13 torsdag ettermiddag. Foto: Knut Torkilsen Horvei

Evakuering

Stian Kvam på 110-sentralen sa til Strilen like etter klokka 13.30 at det ikkje skulle vere fare for at brannen spreier seg.

– Men, det er meldt om mykje røyk. Industrivern og lokalt brannvesen har rykt ut, sa Kvam.

Det var umogeleg å ikkje få med seg den heftige faklinga som blei sett i verk etter brannen. Foto: Knut Torkilsen Horvei

Klokka 13.37 melde politiet at det ikkje er behov for evakuering av bustadområde utanfor basen, enn så lenge.

Like etter melde politiet at brannvesenet opplyste om at det brenn i eit el-kabinett, og at dei har sett i verk sløkking.

Klokka 13.56 melde naudetatane at evakuering er fullført, og at det berre er kritisk personell og naudetatar inne på staden.

– Sløkking pågår enno.

Røyken frå fakkelen på Mongstad er synleg mange stader, her ifrå Fedje. Foto: Karsten Madsen

Truleg blei fleire hundre evakuerte.

På raffineriet på Mongstad er det om lag 900 Equinor-tilsette, blant dei 600 fast tilsette på raffineriet og om lag 65 lærlingar. Raffineriet har ein gjennomstrøymingskapasitet på 12 millionar tonn råolje pr. år, skriv selskapet på nettsidene sine.

Røyk frå Mongstad sett frå Mastrevik. Foto: Knut Torkilsen Horvei

Fakling

Det vart også sett i verk fakling, som er ein tryggingsprosedyre der gassar vert brende i kontrollerte fakkelanlegg for trykkavlastning og kontrollerte utslepp av gassar.

Denne faklinga var synleg frå lang avstand: Folk i både Gulen, Fedje, Masfjorden og andre stadar i Nordhordland kunne sjå den svarte røyken som seiv opp.

Sett frå Åråsvågen. Foto: Leif-Ove Lillestøl

Stenger ned anlegget

Pressekontakt Lars Kindingstad i Equinor sa innleiingsvis at dei ikkje hadde oversikt over situasjonen.

Personell som ikkje hadde kritisk viktige oppgåver for drifta, vart evakuerte.

– Vi byrjar å køyre ned anlegget, uttalte Kindingstad.

Til BA seier Kindingstad at brannen var i ein straumkiosk, som førte til at dei mista straumen på delar av anlegget.

– Brannen er ikkje stor og vi har gjort ei rutinemessig evakuering av personell. No jobbar vi med å få oversikt over situasjonen, sa han.

Klokka 14.31 melde politiet at sju røykdykkarar var i innsats.

– Det er meldt at brannen er litt mindre enn tidlegare opplyst.

Mongstad-trollet og røyk frå fakkelen på Mongstad. Foto: Knut Torkilsen Horvei